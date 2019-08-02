В Бешикташе опровергли интерес к Коноплянке

Новости спорта: Президент "Бешикташа" Фикрет Орман прокомментировал известия из прессы о том, что его клуб в ближайшее время подпишет украинца Евгения Коноплянку из "Шальке".

"Я тоже слышал, что Коноплянка прибудет в Стамбул сегодня в 18:30. Я скажу вам честно, что если верить прессе, то в "Бешикташ" ежедневно приходит какой-то новый футболист. Но я могу вам четко сказать, что возможное прибытие Коноплянки в Турцию не имеет ничего общего с "Бешикташем". Мы ищем новичков и на это у нас есть еще около месяца, поэтому мы и не спешим", - заявил босс "черных орлов".

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" договорился с "Шальке" о переходе Коноплянки за 3 миллиона евро, а с самим украинцем согласовал личный контракт на 2,5 миллиона евро в год.

Помимо "Бешикташа" интерес к Коноплянке в Турции проявляет "Фенербахче".