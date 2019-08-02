Скачать
Пятница, 02.08.2019
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Гран-при Венгрии-2019: результаты 1-й практики
Гран-при Венгрии-2019: результаты 1-й практики
Костышин стал лучшим тренером 1-го тура чемпионата Украины
Костышин стал лучшим тренером 1-го тура чемпионата Украины

В Динамо прибыл финалист Копа Америка-2019

В Динамо прибыл финалист Копа Америка-2019
17:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Предыдущий сезон Карлос Самбрано на правах аренды провел в Базеле.

Перуанский защитник Карлос Самбрано вернулся в Киев и приступил к тренировкам с Динамо.

Самбрано вышел позже других игроков Динамо из отпуска из-за участия на Копа Америка со сборной Перу, которая стала главной сенсацией турнира, выйдя в финал. Карлос был основным центрбеком той команды, поэтому ушел в отпуск лишь месяц назад.

"Я провел много времени со своими детьми, родителями и братом. Теперь настало время вернуться к работе ты отдать все свои силы", - написал Самбрано в Twitter.

Предыдущий сезон Самбрано на правах аренды провел в Базеле, который не сумел договориться с Динамо о выкупе контракта, поэтому футболист вынужден был вернуться в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер удивил своей защитой в углу ринга (Видео)
02 Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
03 Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
04 Лига Европы: результаты матчей 1 августа
05 Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь