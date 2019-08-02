В Динамо прибыл финалист Копа Америка-2019

Новости спорта: Предыдущий сезон Карлос Самбрано на правах аренды провел в Базеле.

Перуанский защитник Карлос Самбрано вернулся в Киев и приступил к тренировкам с Динамо.

Самбрано вышел позже других игроков Динамо из отпуска из-за участия на Копа Америка со сборной Перу, которая стала главной сенсацией турнира, выйдя в финал. Карлос был основным центрбеком той команды, поэтому ушел в отпуск лишь месяц назад.

"Я провел много времени со своими детьми, родителями и братом. Теперь настало время вернуться к работе ты отдать все свои силы", - написал Самбрано в Twitter.

Предыдущий сезон Самбрано на правах аренды провел в Базеле, который не сумел договориться с Динамо о выкупе контракта, поэтому футболист вынужден был вернуться в Украину.