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"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты

"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
00:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Украинский защитник Александр Кучер высказался о переходе в Карпаты.

Украинский защитник Александр Кучер вернулся в украинскую Премьер-лигу, перейдя в Карпаты на правах свободного агента.

Опытный 36-летний футболист поделился своими эмоциями от подписания контракта с львовским клубом и возвращением в чемпионат Украины спустя два года.

"Ощущения позитивные. Приятно вернуться домой, в чемпионат Украины, в Премьер-лигу. Меня не было здесь два года. Впечатления от работы с Александром Чижевским хорошие. Здесь вообще хороший коллектив, а тренировки игровые. Мне нравится. Приятно работать", - сказал Кучер в программе Футбол NEWS на ТК Футбол 1/2.

Отметим, что Кучер подписал соглашение с Карпатами сроком на один год.

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ФК Карпаты, Футбол, Кучер, УПЛ, Новости футбола.
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