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Брюгге перед матчем с Динамо разгромил Сент-Трюйден

Брюгге перед матчем с Динамо разгромил Сент-Трюйден
10:35 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта: Многие болельщики Динамо, которые видели матч Брюгге против Сент-Трюйдена могли заволноваться.

У вице-чемпионов Бельгии не возникло никаких проблем со своими соперниками.

Уже в первом тайме хозяева поля забили в ворота Сент-Трюйдена четыре безответных гола. Дублем отметился Окереке, а еще по голу забили Ванакен и Тау. Гости на поле выделялись разве что ярким желтым цветом футболок.

Во втором тайме Брюгге явно снизили обороты, но все равно смогли забить еще дважды. Оставили свои автографы в воротах соперника бывший игрок луганской Зари Деннис Бонавентуре и Сьебе Шрейверс. В конце матча абсолютно ненужное удаление получил игрок хозяев Лоис Опенда, который грубо въехал в ногу игрока Сент-Трюйдена. Чтобы принять решение, арбитру матча пришлось прибегнуть к помощи VAR.

Следующий матч Брюгге также проведет на своем стадионе. Соперник - киевское Динамо.

Брюгге - Сент-Трюйден 6:0

Голы: Окереке, 16, 20, Ванакен, 39, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Шрейверс, 83

Брюгге: Хорват, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Бонавентуре (Опенда, 73), Окереке (Шрейверс, 65), Тау (Влетинк, 80)

Сент-Трюйден: Шмидт, де Смет, Гарсия, Тейшейра, де Брюйн (Пхуонг, 70), ван Дессель (Эндо, 56), Ботака, Аколатсе, Асамоа, Янссенс, Балонго (Боли, 46)

Предупреждения: Ритс, 67 - Гарсия, 23, де Смет, 65, Тейшейра, 75

Удален: Опенда, 89

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Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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