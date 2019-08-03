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Манчестер Юнайтед сделал предложение по Нересу

Манчестер Юнайтед сделал предложение по Нересу
13:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бразильский вингер Давид Нерес интересен Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Yahoo Esportes, Манчестер Юнайтед намерен приобрести полузащитника Давида Нереса у Аякса и уже сделал первое предложение.

По информации источника, "красные дьяволы" предложили за игрока 50 миллионов евро, но руководство Аякса это предложение отклонило.

Амстердамцы не намерены спешить расставаться с игроком и желают выручить за него 70 миллионов.

Кроме того, сообщается, что из-за предложения Юнайтед сам Нерес может не стать подписывать новый контракт с Аяксом, который предложил ему одну из самых высоких зарплат в Эредивизи.

Ранее Нерес заявлял, что не покинет Аякс.

Нынешним летом Аякс продал игроков уже более чем на 180 миллионов евро. Большую часть из них принесли клубу Матейс де Лигт и Френки де Йонг.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Давид Нерес.
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