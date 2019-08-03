Караваев - о несостоявшемся трансфере в Динамо Москва

Новости спорта: Новичок киевлян Александр Караваев год назад контактировал с руководством московского Динамо.

В начале 2018 года Александр Караваев мог перейти в «Динамо» Москва. Игрок сборной Украины рассказал о том, почему этот трансфер не состоялся:

«Официального предложения не было, звонили представители клуба. Я сказал, что сообщу о своем решении, когда дело будет доходить до официального.

Я об этом думал очень долго. Я понимаю, какая ситуация в стране. Сопоставил факты, некоторые там говорят «кормить семью»... Я понимал, что если перейду, то выиграю только в плане финансов.

Есть другой путь: можно остаться здесь, чем-то пожертвовать, но добиться результатов, которых ты хочешь — постоянно играть в сборной, выйти на другой уровень. Тебя потом все равно заметят.

Я ни о чем не жалею, но и не осуждаю. Иван Ордец — мой друг. Мы с ним хорошо общаемся с 2005 года. У меня нет никаких к нему претензий. Это его выбор, выбор его семьи. Ему с этим дальше жить и как-то решать эту проблему.

В нашей стране в данный момент, я считаю, это проблема. Если ты переходишь в российский чемпионат, то найдутся люди, которые будут тебя критиковать за это. Есть моменты, когда это очень грубо выглядит. Тяжело воспринимать такую критику. Пока не прекратится это война, у каждого будет свое мнение».