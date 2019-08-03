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Ракицкий "кайфует" от игры в Зените и жизни в Питере

Ракицкий "кайфует" от игры в Зените и жизни в Питере
17:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Ярослав Ракицкий крайне доволен своим трансфером в питерский Зенит на рассвете карьеры.

Скандальный переход Ярослава Ракицкого в «Зенит» состоялся в январе текущего года. Украинский защитник подвел первые промежуточные итоги своей карьеры в Санкт-Петербурге:

- Как вы оцените свои первые полгода в «Зените»?

- Получилось, как я и рассчитывал. Ведь когда только пришел — сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы ими и стали. Значит все хорошо прошло. А адаптация — ее, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это — будем большие молодцы. Еще надо в Лиге чемпионов достойно выступить.

- Даже когда игроки переходят из клуба в клуб внутри одной страны, какое-то время на адаптацию им все равно требуется. Почему же вы стали исключением?

- Во-первых, мне тренер сразу четко объяснил, чего хочет от меня на футбольном поле. И я все понял. Во-вторых, мне исполняется 30 лет. Не маленький уже мальчик.

- Еще полгода назад вы говорили, что российский чемпионат сильнее украинского, в котором вы отыграли всю карьеру. Пришлось в чем-то прибавить?

- Когда ты играешь, то находишься в полном напряжении — никакой расслабленности. Только стопроцентная концентрация все 95 минут. А думать о чем-то другом просто нет времени.

- Лет пять на высоком уровне себе отводите в том числе благодаря позиции?

- 30 лет для центрального защитника, можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошел. Так что — играй! Скажу больше — сейчас, здесь, в «Зените» я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо.

- Недавно вы оказались первым футболистом, который стал по ходу одного сезона чемпионом России и Украины. Знаете об этом?

- Это, конечно, приятно. За «Шахтер», кстати, болел во второй половине сезона. В итоге сложилось, что обе мои команды стали чемпионами.

- Из «Шахтера» золотая медаль пришла?

- Да!

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ФК Шахтер, ФК Зенит, УПЛ, РФПЛ, Ярослав Ракицкий.
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