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ПСЖ вырвал победу в Суперкубке Франции у Ренна

ПСЖ вырвал победу в Суперкубке Франции у Ренна
16:36 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В матче за Суперкубок Франции ПСЖ обыграл Ренн благодаря голу в концовке матча.

Сезон во Франции стартовал: его открывали чемпион ПСЖ и обладатель кубка страны «Ренн» матчем за Суперкубок.

«Ренн» шокировал звездного соперника быстрым голом: на 13-й минуте отличился полузащитник Адриен Юну.

Первый тайм был за номинальными гостями, несмотря на большое количество атак ПСЖ.

Во втором тайме парижане принялись более активно штурмовать штрафную площадку «Ренна» и это принесло свои плоды. На 57-й минуте счет сравнял Килиан Мбаппе, а уже через 16 минут Анхель Ди Мария вывел ПСЖ вперед.

«Ренн» ответить так и не смог. ПСЖ добывает первый титул в новом сезоне 2019/20.

Суперкубок Франции-2019

ПСЖ – «Ренн» 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 – Юну, 13

ПСЖ: Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.

«Ренн»: Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).

Предупреждения: Менье (7), Бернат (23), Буриго (45), Леа Силики (72), Ди Мария (74), Сарабия (90).

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ФК ПСЖ, ФК Ренн, Суперкубок Франции.
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