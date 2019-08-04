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Бабич: АЗ старается придерживаться тактики "4-3-3"

Бабич: АЗ старается придерживаться тактики "4-3-3"
03:59 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Наставник Мариуполя "разобрал" игру соперника в Лиге Европы АЗ Алкмаар.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Мариуполю» выпало сыграть против АЗ Алкмаар, а наставник Александр Бабич ждет интересной борьбы.

- АЗ — очень квалифицированная команда. В Голландии большинство команд играет в атакующий футбол и наш соперник — не исключение. АЗ старается придерживаться тактики «4-3-3», играет через короткую и среднюю передачи. Информации уже достаточно. Знаем, что по сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился. Сейчас больше молодежи играет. Для тренера команды Арне Слота это первый такой опыт — ранее он таком уровне не работал. Думаю, будет интересное противостояние. Ближе к игре уже будем думать, как нейтрализовать их сильные стороны.

- Какие именно?

- Прежде всего, футболисты АЗ индивидуально очень сильные, обладают хорошей скоростью, умеют и любят обыгрывать оппонентов один в один. Очень много проблем создает Стенгс. Это левша, который играет на правом фланге обороны. Очень много проблем создает соперникам. Впереди играет очень быстрый нападающий Боаду. Он очень здорово смотрелся в матче против «Хеккена». При малейшей возможности Боаду за счет скорости вскрывает оборону соперника. Также нужно обратить внимание на «десятку» Тила. Это игрок хоть и невозрастной, но уже капитан АЗ. В центре поля именно он ведет игру команды. От него всегда исходят острые передачи и опасность.

- Первая игра в Одесса. Это как-то повлияет на стратегию...

- Посмотрим... Пока что-то сложно говорить об этом матче — все наши мысли сейчас об игре с «Александрией». Сыграет этот матч, доберемся до Одессы и тогда уже будет думать о стратегии и тактике.

- Летом «Александрия», проводя сбор в Голландии, провела спарринг с АЗ и одержала победу.

- Да, мы знаем. Информации об этом спарринге не так много — мы не знаем, какой состав был АЗ. В первую очередь, мы будем ориентироваться на матчи АЗ в Лиге Европы против «Хеккена». Плюс 4-го августа наш соперник в первом туре чемпионата Голландии сыграет с «Фортуной». Обязательно посмотрим и проанализируем этот матч.

Определился соперник Мариуполя в Лиге Европы

- Премьер-лига перенесла матч «Мариуполь» - «Динамо» с 18-го августа на 25-е сентября. На сколько этот перенос удобен вашей команде?

- Однозначно, удобен. Как нам, так и «Динамо». Нам в плане логистики трудно добраться из Голландии в Мариуполь и через два дня на третий сыграть. Тоже самое касается и «Динамо». При хорошем результате в матчах с «Брюгге» киевлянам придется играть следующую квалификацию Лиги чемпионов уже 20-го августа. Поэтому перенос матча пойдет и «Мариуполю», и «Динамо» на пользу.

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Лига Европы, АЗ, ФК АЗ Алкмаар, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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