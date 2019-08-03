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Мариуполь дожал Александрию во 2-м туре УПЛ

Мариуполь дожал Александрию во 2-м туре УПЛ
19:22 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: В Мариуполе завершился матч второго тура УПЛ между местной командой и гостями из Александрии.

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» принимал «Александрию».

Обе команды проиграли в стартовом туре чемпионата, поэтому игра как для мариупольцев, так и александрийцев была за первые очки.

Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи хозяева забили свои мячи лишь под занавес. На 77-й минуте Руслан Фомин реализовал пенальти, а спустя шесть минут Владислав Вакула после сольного прохода удвоил преимущество хозяев.

На последней минуте матча Ситало сократил отставание в счете, но «Александрии» не хватило этого хотя бы для ничьей.

Таким образом, «Мариуполь» набрал первые очки в УПЛ.

УПЛ, 2-й тур

«Мариуполь» – «Александрия 2:1

Голы: Фомин, 77 (пен), Вакула, 83 - Ситало, 90+5

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Яворский, Чех, Федорчук, Чурко (Дава, 84), Мишнев (Топалов, 75), Вакула, Фомин (Кащук, 81).

«Александрия»: Панькив, Бухал, Бабогло, Мирошниченко, Пашаев, Ковалец, Лучкевич (Ситало, 80), Банада, Третьяков (Шастал, 43), Гречишкин, Безбородько.

Предупреждения: Мирошниченко (11), Вакула (19), Бабогло (45), Безбородько (56), Ковалец (79).

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ФК Александрия, УПЛ, Руслан Фомин, ФК Мариуполь.
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