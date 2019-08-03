Динамо перед Брюгге разгромило ФК Львов

Во 2-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» приехало в гости к «Львову».
Матч завершился уверенной победой «Динамо». Киевляне пока лидируют в турнирной таблице УПЛ.
УПЛ, 2-й тур
«Львов – «Динамо» 0:3
Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (пен), де Пена, 52
«Львов»: Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Висенте, Братков, Мартан (Рафаэл Сабино, 28), Богунов, Алваро, Пернамбуко, Бруно Дуарте, Ренан Абнер.
«Динамо»: Бущан, Шабанов, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Сидорчук, Шепелев, де Пена, Караваев, Буяльский (Кадири, 81), Беседин (Соль, 75).
Предупреждение: Бруно Дуарте (21).