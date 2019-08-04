Боруссия Д завоевала Суперкубок Германии

Новости спорта: Боруссия (Дортмунд) в шестой раз выиграла Суперкубок Германии.

Дортмундская «Боруссия» стала обладателем Суперкубка Германии. В матче за трофей «Боруссия» обыграла «Баварию» 2:0.

Все решили голы Алькасера и Санчо, сообщает Укринформ.

Новый сезон в Бундеслиге традиционно начался матчем за Суперкубок Германии между двумя сильнейшими командами страны - «Баварией» и «Боруссией» (Дортмунд).

Первый тайм поединка в Дортмунде на стадионе «Идуна Парк» завершился без голов. А вот в начале второго тайма хозяев вышли вперед. Отличился Пако Алькасер. На 69-й минуте Жадон Санчо удвоил преимущество «Боруссии». 2:0 - победа «Боруссии».

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории.

Чемпионат немецкой Бундеслиги стартует 16 августа. В матче-открытии «Бавария» будет принимать «Герту».