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Донецкий Олимпик усилился иранским нападающим

Донецкий Олимпик усилился иранским нападающим
09:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Иранский нападающий Захеди Шахаб будет защищать цвета дончан.

Официальный сайт Олимпика сообщает, что нападающий Захеди Шахаб пополнил ряды команды, подписав двухлетний контракт с клубом.

Предыдущим клубом иранского футболиста был исландский ИВБ. Также игрок защищал цвета Персеполиса. Отмечается, что Шахаб будет носить на спине восьмой номер.

"Для моей карьеры переход в Олимпик — шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою. Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В Олимпике созданы все условия для этого", — сказал Шахаб официальному сайту дончан.

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ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Захеди Шахаб.
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