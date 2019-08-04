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Выбежавшая на финале Лиги чемпионов девушка стала моделью известного бренда

Выбежавшая на финале Лиги чемпионов девушка стала моделью известного бренда
09:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кинси Волански продолжает пользоваться своей популярностью.

Американка Кинси Волански, которая стала известной благодаря тому, что в выбежала в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов, стала моделью модного бренда одежды PrettyLittleThing.3

22-летняя девушка уже выложила в своем Instagram несколько фотографий в одежде от этой фирмы.

 
 
 
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Looking like a sweet wife waiting to bake you some cookies @prettylittlething

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Кинси Волански получила за свой поступок мировую известность: о ее забеге написали крупнейшие мировые СМИ, а на ее Instagram за сутки подписались почти три миллиона человек.

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Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Кинси Волански.
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