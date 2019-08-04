Выбежавшая на финале Лиги чемпионов девушка стала моделью известного бренда

Новости спорта: Кинси Волански продолжает пользоваться своей популярностью.

Американка Кинси Волански, которая стала известной благодаря тому, что в выбежала в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов, стала моделью модного бренда одежды PrettyLittleThing.3

22-летняя девушка уже выложила в своем Instagram несколько фотографий в одежде от этой фирмы.

Кинси Волански получила за свой поступок мировую известность: о ее забеге написали крупнейшие мировые СМИ, а на ее Instagram за сутки подписались почти три миллиона человек.