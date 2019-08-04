Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото ПСЖ (Видео)

Игра завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.
После матча нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не позволил партнёру по команде Неймару принять участие в групповом фото и вытолкнул бразильского футболиста из кадра. Напомним, Неймар не принимал участия в матче, так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи с "Ренном" в финале Кубка Франции.
Видео доступно на странице Marco Conterio в "Твиттере".
#mbappe che allontana #Neymar dalla foto di squadra #PSG pic.twitter.com/RW8lh51upc
— Marco Conterio (@marcoconterio) August 3, 2019
Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону", ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.