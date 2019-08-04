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Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото ПСЖ (Видео)

Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото ПСЖ (Видео)
13:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В субботу, 3 августа, на стадионе "Лунган — Универсиад Спортс Центр" в китайском городе Шэньчжэнь прошёл матч за Суперкубок Франции, в котором встретились "Пари Сен-Жермен" и "Ренн".

Игра завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.

После матча нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не позволил партнёру по команде Неймару принять участие в групповом фото и вытолкнул бразильского футболиста из кадра. Напомним, Неймар не принимал участия в матче, так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи с "Ренном" в финале Кубка Франции.

Видео доступно на странице Marco Conterio в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону", ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Видео, Новости футбола, Килиан Мбаппе, Суперкубок Франции-2019.
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