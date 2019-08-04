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Каштру: Шахтер всегда будет бороться за титул

Каштру: Шахтер всегда будет бороться за титул
14:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своими мыслями о презентации новой формы команды на сезон.

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о своем пребывании в стане чемпионов Украины, а также поделился ожиданиями от первого домашнего матча команды под своим руководством.

"Когда принимают так хорошо, как приняли в клубе меня, ощущения самые лучшие. Ожидания всегда очень высоки. Уезжая, мы не знаем, что встретим в другой стране, но здесь я, к счастью, нашел сплоченную семью Шахтера, которая меня ждала. В первом официальном матче мы играли хорошо, но, к сожалению, потерпели поражение. И тем не менее все результаты разделяем вместе. Поэтому сейчас у меня наилучшие впечатления. Надеюсь, чемпионат принесет нам много радости, а команда в течение сезона будет показывать то, что и в первых двух поединках: красивый, атакующий, динамичный футбол. Нужно во многом прибавить, однако я могу пообещать, что мы будем работать, дабы все получилось".

Следующий поединок "горняки" проведут в Харькове против львовских Карпат.

"Это третий матч за неделю. При таком плотном календаре очень сложно проводить тренировки и готовиться к каждому поединку. Больше всего переживаем за восстановление игроков, в течение прошедших дней занимались именно этим. Знаем, чего ожидать от Карпат и что нужно делать на поле. Следует очень постараться с соперником, который хочет заработать очки так же, как и мы. Разумеется, нацелены на победу. Такая команда, как Шахтер, всегда будет бороться за титул".

"Ротация? Пока ребята еще не перегружены игровым временем. Подходим к предстоящей встрече с большой ответственностью. На поле выйдут те, кто, по нашему мнению, лучше всего справится с поставленными задачами. Мы должны показать качественный футбол. Вполне нормально, что произойдут некоторые изменения, но какой-то глобальной ротации не будет".

"Функциональная готовность команды? Ты можешь быть готов на 10 процентов, но выиграть. Если мы станем рассматривать поединок сквозь такую призму, рискуем пострадать от этого. Лучший способ – стараться максимально подготовить свою команду к матчу, обсудить все детали, коснуться наиболее сильных сторон соперника. В таком случае наш процент будет по крайней мере превышать процент оппонента. Соотношение? Не знаю. Уверен, что у нас большие шансы победить Карпаты. Хотя мы уважаем львовян: должны иметь в виду то, что они могут показать".

"Надеюсь, это станет хорошим индикатором того, каким может быть и наш сезон. Посмотрим, как мы покажем себя в Лиге чемпионов. Возможно, также будем успешны в Лиге Европы. Смотрим в будущее с большими ожиданиями. Я верю в своих игроков: они отличные профессионалы. С такой командой, клубной структурой, любящими болельщиками, которые постоянно поддерживают нас на стадионах, в жизни и социальных сетях, ожидания очень велики".

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
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