Клуб УПЛ подписал иранского нападающего

Новости спорта: Иранский нападающий будет защищать цвета дончан.

Официальный сайт Олимпика сообщает, что нападающий Захеди Шахаб пополнил ряды команды, подписав двухлетний контракт с клубом.

Предыдущим клубом иранского футболиста был исландский ИВБ. Также игрок защищал цвета Персеполиса. Отмечается, что Шахаб будет носить на спине восьмой номер.

"Для моей карьеры переход в Олимпик — шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою. Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В Олимпике созданы все условия для этого", — сказал Шахаб официальному сайту дончан.