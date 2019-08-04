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Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч

Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
14:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Действующий чемпион Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель АПЛ "Манчестер Сити" откроют футбольный сезон в Англии.

В воскресенье, 4 августа, состоится матч Суперкубка Англии между "Ливерпулем" и чемпионом страны "Манчестер Сити". Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Обслуживать матч будет арбитр Мартин Аткинсон.

Матч в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Прямая трансляция противостояния между ливерпульским и манчестерским коллективами пройдет на новом канале Setanta,а также на российских телеканалах "Матч! Футбол 1" и "Матч ТВ".

Напомним, Канал Setanta Sports будет доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV. Первый из них уже даже начал трансляцию канала.

Начало встречи в 17:00.

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Между собой команды провели в общей сложности 184 матча. 90 побед в этих встречах одержал "Ливерпуль". "Манчестер Сити" выиграл 46 игр при 48 ничьих. Разница мячей 325-241 в пользу "Ливерпуля".

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Суперкубок Англии, АПЛ, Ливерпуль - Манчестер Сити.
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