Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч

В воскресенье, 4 августа, состоится матч Суперкубка Англии между "Ливерпулем" и чемпионом страны "Манчестер Сити". Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".
Обслуживать матч будет арбитр Мартин Аткинсон.
Матч в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.
Прямая трансляция противостояния между ливерпульским и манчестерским коллективами пройдет на новом канале Setanta,а также на российских телеканалах "Матч! Футбол 1" и "Матч ТВ".
Напомним, Канал Setanta Sports будет доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV. Первый из них уже даже начал трансляцию канала.
Начало встречи в 17:00.
Между собой команды провели в общей сложности 184 матча. 90 побед в этих встречах одержал "Ливерпуль". "Манчестер Сити" выиграл 46 игр при 48 ничьих. Разница мячей 325-241 в пользу "Ливерпуля".