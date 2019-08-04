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Все соперники украинских клубов в еврокубках

Все соперники украинских клубов в еврокубках
15:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Заря, Мариуполь и Динамо представляют Украину в квалификации Еврокубков.

Несмотря на то, что матчи третьих квалификационных раундов еврокубков еще не сыграны, в понедельник, 5 августа, пройдет жеребьевка решающего раунда плей-офф, где вместо команд будут жеребиться пары (по клубному коэффициенту сильнейшей команды в паре).

Киевское Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет с Брюгге. Если подопечные Александра Хацкевича пройдут бельгийцев, то на стадии плей-офф им будет противостоять победитель одной из двух пар:

- Истанбул - Базель

- Олимпиакос - ЛАСК

Луганская Заря в квалификации сыграет с ЦСКА София. В случае победы в двухматчевом противостоянии с болгарами луганчане могут сыграть с победителем одной из пар:

- Спарта - Трабзонспор

- Фейеноорд - Динамо Тбилиси

- АЕК - Генк

- Люцерн - Эспаньол

Что касается Мариуполя, то в случае прохода голландского АЗ, подопечные Александра Бабича сыграют с одной из команд пар:

- Антверпен - Виктория

- Брондбю - Брага

- Вадуц - Айнтрахт

- Мальме - Зринськи

- Партизан - Ени Малатьяспор

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УЕФА, ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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