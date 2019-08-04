Все соперники украинских клубов в еврокубках

Несмотря на то, что матчи третьих квалификационных раундов еврокубков еще не сыграны, в понедельник, 5 августа, пройдет жеребьевка решающего раунда плей-офф, где вместо команд будут жеребиться пары (по клубному коэффициенту сильнейшей команды в паре).
Киевское Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет с Брюгге. Если подопечные Александра Хацкевича пройдут бельгийцев, то на стадии плей-офф им будет противостоять победитель одной из двух пар:
- Истанбул - Базель
- Олимпиакос - ЛАСК
Луганская Заря в квалификации сыграет с ЦСКА София. В случае победы в двухматчевом противостоянии с болгарами луганчане могут сыграть с победителем одной из пар:
- Спарта - Трабзонспор
- Фейеноорд - Динамо Тбилиси
- АЕК - Генк
- Люцерн - Эспаньол
Что касается Мариуполя, то в случае прохода голландского АЗ, подопечные Александра Бабича сыграют с одной из команд пар:
- Антверпен - Виктория
- Брондбю - Брага
- Вадуц - Айнтрахт
- Мальме - Зринськи
- Партизан - Ени Малатьяспор