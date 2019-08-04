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Официально: Барселона подписала защитника

Официально: Барселона подписала защитника
16:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.

Соглашение 22-летнего игрока с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Общая сумма сделки составила € 30 млн. В контракте футболиста также прописана сумма неустойки в случае досрочного расторжения соглашения в размере € 200 млн.

Фирпо — воспитанник «Бетиса». В сезоне-2018/19 принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, где отметился пятью забитыми мячами. В 2019 году Фирпо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы, проходивший в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня. На турнире он принял участие в матчах против команд Бельгии, Франции и Германии.

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ФК Барселона, ФК Бетис, Примера, Хуниор Фирпо.
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