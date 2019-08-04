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Колос обыграл Олимпик (Обзор матча)

Колос обыграл Олимпик (Обзор матча)
19:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты донецкого "Олимпика" потерпели второе кряду поражение в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.

Во втором туре национального первенства "Олимпик" со счетом 0:1 уступил дебютанту "Колосу" из Ковалевки, который одержал вторую победу в чемпионате, сообщает Укринформ.

Автором гола на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского стал Виталий Гавриш, который реализовал пенальти на 68-й минуте встречи.

Команды доигрывали матч в меньшинстве: перед перерывом за второе предупреждение поле покинул 20-летний хавбек "Колоса" Евгений Смирный (43-я минута), в середине второго тайма красную карточку получил вратарь "Олимпика" Герман Пеньков (66), а в добавленное время - защитник донетчан Алия Абубакар (90+4).

В следующем туре 10 августа "Олимпик" в гостях сыграет с "Александрией", а "Колос" 11 августа на своем поле встретится с луганской "Зарей".

Завершится 2-й тур матчами в Харькове, где чемпиону страны донецкому "Шахтеру" будут противостоять львовские "Карпаты", и Запорожье - между "Зарей" и ФК "Днепр-1".

Результаты субботних поединков:

"Мариуполь" - "Александрия" - 2:1

голы: Руслан Фомин (77-я минута, с пенальти), Владислав Вакула (83) - Артем Ситало (90+5);

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0

голы: Владислав Калитвинцев (19), Александр Филиппов (79);

"Львов" - "Динамо" (Киев) - 0:3

голы: Виталий Буяльский (45+1, 45+3, с пенальти), Де Пена (52).

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Колос.
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