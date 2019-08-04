Интер обыграл Тоттенхэм в рамках МКЧ

Новости спорта: «Интер» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Серию пенальти лучше исполнили игроки нерадзурри. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас Моура. Результативную передачу бразильцу отдал Эрик Ламела. Нерадзурри отыгрались на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Стефано Сенси. Ассист на свой счёт записал Себастьяно Эспозито.

Серию пенальти «Интер» выиграл со счётом 4:3. У «Тоттенхэма» свои удары не реализовали Кристиан Эриксен и Оливер Скипп. У миланского клуба пенальти не забил Георге Пушкаш, интерес к которому проявляли московские ЦСКА и «Спартак».