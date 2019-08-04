Клопп: Я не могу быть разочарован

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своих впечатлениях после матча за Суперкубок.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Сити».

«Это было действительно хорошее выступление, мощное во втором тайме. Обе команды похоже провели предсезонную подготовку. Я поговорил с Кевином де Брёйне после игры, и мы оба согласились, что в действительности ещё не знаем, в каком состоянии находимся.

Мы заслужили в этой игре минимум ничью. Я не могу быть разочарован сегодня, спасение Уолкера в конце игры решило исход матча. Сегодня наша игра была гораздо важнее победы. Мы знаем, что всё ещё можем играть в настоящий футбол.

Мы могли бы настроиться лучше на первый тайм, но у нас тоже были моменты. Во втором тайме мы изменили некоторые вещи. В конце концов, нам не хватило немного удачи. Поздравляю «Сити», — цитирует Клоппа BBC.