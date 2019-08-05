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Переход Дибалы в МЮ сорвался

Переход Дибалы в МЮ сорвался
16:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Манкунианцы перестали рассматривать вариант с приглашением аргентинца.

Манчестер Юнайтед отказался от варианта с приглашением нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, причиной такого решения МЮ стали чрезмерно высокие запросы Дибалы по зарплате, его нежелание покидать Ювентус, а также слишком высокие гонорары агентам аргентинца за осуществление сделки.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Ювентус могут оформить обмен форвардами — в АПЛ отправится Пауло Дибала, а покорять Серию А уйдет Ромелу Лукаку.

Дибала с приходом Криштиану Роналду потерял статус стабильного игрока основы и забил только 10 голов в 45 матчах минувшей кампании во всех турнирах.

В это трансферное окно МЮ официально объявил о подписании контракта с защитником Кристал Пэлас Аароном Уан-Биссакой, а также приобрел полузащитника Суонси Даниэля Джеймса. Помимо этого, манкунианцы в шаге от трансфера центрбека Лестера Харри Магуайра, переход которого станет рекордным среди защитников.

Новый сезон Красные дьяволы начнут 11 августа — в этот день Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Челси.

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ФК Ювентус, Футбол, МЮ, Новости футбола, Пауло Дибала.
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