Бенфика завоевала Суперкубок Португалии, легко обыграв Спортинг

Новости спорта: В матче за Суперкубок Португалии Бенфика разгромила Спортинг.

В матче за Суперкубок Португалии Бенфика разгромила Спортинг со счетом 5:0.

Орлы повели в счете перед перерывом. На 40-й минуте Рафаэль Силва замкнул навес Пицци.

В середине второго тайма Пицци удвоил преимущество Бенфики, воспользовавшись передачей Силвы. Спустя четыре минуты Алекс Гримальдо забил третий гол Орлов, пробив точно в угол ворот со штрафного. На 75-й минуте Пицци оформил дубль.

Уже в концовке встречи Спортинг остался в меньшинстве. Красную карточку получил Идрисса Думбия. Бенфика воспользовалась большинством и в компенсированное время забила еще раз. Гол на счету Чикиньо.

Таким образом, Бенфика выигрывает Суперкубок Португалии в восьмой раз в истории. Столько же побед и у Спортинга. Лидирует по этому показателю Порту — 21 трофей.

Следующий матч Бенфика проведет 10 августа против Пасуша де Феррейры. Спортинг 11 августа сыграет с Маритиму.

Суперкубок Португалии-2019

Бенфика — Спортинг 5:0 (1:0)

Голы: Силва (40), Пицци (60, 75), Гримальдо (64), Чикиньо (90+1)