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Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно

Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
08:03 Сегодня Телеграф ТК Футбол Фото: Instagram

Новости спорта: Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол" рассказал об отношениях с телеканалом "2+2".

Глава телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2» Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» рассказал об отношениях с телеканалом 2+2:

«Никакого конфликта между нами нет. Просто на следующие три сезона телеканалы «Футбол» приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги. За это проголосовало большинство клубов, и мы стали официальными телетрансляторами Премьер-лиги.

Ситуация у наших коллег другая. Они приобрели права в обход тендера, напрямую у части клубов. И, согласно регламентных норм Премьер-лиги, показ этих матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное.

Никакого конфликта с 2+2 у нас нет. Это, скорее, конфликт между 2+2 и Премьер-лигой, или между Премьер-лигой и другими клубами из-за несанкционированного показа. Мы можем с коллегами обмениваться всем чем угодно, например, футболками после товарищеских матчей, но не контентом чемпионата Украины».

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Футбол, Новости футбола, ТК Футбол, Александр Денисов, Телепул.
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