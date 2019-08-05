Ливерпуль - Ман Сити: Зинченко вошел в тройку лучших игроков матча

Новости спорта: Александр Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля за Суперкубок Англии.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля за Суперкубок Англии.

Игрок получил оценку 7,4 от портала WhoScored, которая стала третьей в команде. Выше оценили только Клаудио Браво - 8,1 и Кайла Уокера - 7,5.

Такая же оценка, как у Зинченко, также досталась Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.

Украинец совершил 75 касаний к мячу, что является лучшим результатом в команде, совершил 51 точную передачу, выиграл 3 верховые борьбы, совершил 2 отбора и 2 перехвата.

Кроме того, Зинченко реализовал пенальти в послематчевой серии.

Манчестер Сити одержал победу над Ливерпулем и выиграл Суперкубок Англии. Этот трофей стал для Зинченко шестым с командой.