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Интер значительно улучшил предложение по Лукаку

Интер значительно улучшил предложение по Лукаку
08:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бельгийский форвард может оказаться в команде Конте.

Миланский Интер продолжает попытки подписать форварда сборной Бельгии и Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

По информации источника, руководство "нерадзурри" сделало новое предложение по 26-летнему бельгийцу в размере 75 миллионов евро. Также МЮ получит 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Сообщается, что "красные дьяволы" не стали отклонять это предложение и взяли время на раздумье.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за МЮ во всех турнирах.

Отметим, ранее Ювентус и Манчестер Юнайтед договорились об обмене Дибалы и Лукаку, однако аргентинец наотрез отказался переходить в команду Сульшера.

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Ромелу Лукаку, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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