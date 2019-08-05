Интер значительно улучшил предложение по Лукаку

Новости спорта: Бельгийский форвард может оказаться в команде Конте.

Миланский Интер продолжает попытки подписать форварда сборной Бельгии и Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

По информации источника, руководство "нерадзурри" сделало новое предложение по 26-летнему бельгийцу в размере 75 миллионов евро. Также МЮ получит 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Сообщается, что "красные дьяволы" не стали отклонять это предложение и взяли время на раздумье.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за МЮ во всех турнирах.

Отметим, ранее Ювентус и Манчестер Юнайтед договорились об обмене Дибалы и Лукаку, однако аргентинец наотрез отказался переходить в команду Сульшера.