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Юрий Вернидуб рассказал о своем будущем

Юрий Вернидуб рассказал о своем будущем
17:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Вариант с приглашением тренера в Астану был лишь на уровне разговоров.

Экс-главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал, насколько сильные впечатления остались у него после работы в луганском клубе. По словам специалиста, он будет болеть за Зарю до конца своей жизни, поскольку команда оставила у него радость на сердце.

«Мы встречались со Скрипником один раз, пообщались, вспомнили молодость. Как он уехал в Германию, с тех пор и не виделись. Если и есть изменения, то точечные. Все ребята молодые, в этом сезоне или следующем они должны выстрелить. Буду ходить на все игры Зари, этот клуб оставил мне радость на сердце и буду болеть за нее до конца своей жизни», — сказал Вернидуб в эфире программы ПроФутбол.

Также специалист рассказал о поступивших ему предложениях от клубов СНГ, а вот вариант с работой в Астане был лишь на уровне разговоров.

«Спокойно смотрю футбол и общаюсь с людьми. Если будет предложение, от которого не нельзя отказаться, то пойду работать. Было уже 3-5 предложений от европейских команд и клубов с СНГ. Про Астану это все неправда. Я не общался с руководством, но не было предложений, только разговоры. Тем более там работает наш специалист Роман Григорчук, как я могу пойти на место, где работает человек?».

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера Зари по итогам прошлого сезона. В луганском клубе специалист проработал на протяжении восьми лет — с 2011 по 2019 год.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Астана.
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