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Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Киевское Динамо начнет еврокубковый сезон матчем в Бельгии.

Футболисты киевского "Динамо" во вторник, 6 августа, проведут первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором на выезде встретятся с бельгийской командой "Брюгге".

По мнению букмекеров, определенное преимущество в Брюгге имеют хозяева 29-тысячной арены "Ян Брейдел"

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Брюгге" с коэффициентом 1.95, на успех "Динамо" - 3.90, а на ничью - 3.50.

Впрочем, наиболее вероятным исходом матча букмекеры называют нічью 1:1 (коэффициент 5,80). Далее следуют результаты 1:0 (6.50), 2:0 (8.50) в пользу "Брюгге", а также ничья 0:0 (8.50). На победу "Динамо" 1:0 действует коэффициент 9,50.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на успех "Брюгге" с коэффициентом 1,91, на ничью - 3,40, а на победу "Динамо" - 4,00.

Ответная игра пройдет 13 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Победитель по сумме двух матчей выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, которая проигрывает противостояние, продолжит выступление на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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