Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян

Новости спорта: Киевляне сегодня утром вылетели в Бельгию на матч Лиги чемпионов против Брюгге.

Сегодня утром киевское Динамо отправилось в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов против Брюгге, сообщает официальный твиттер клуба. В составе делегации команды Александра Хацкевича оказался и форвард Жерсон Родригес, о переходе которого в Динамо было объявлено лишь в прошлую пятницу.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Совершив трехчасовой перелет по маршруту Киев — Остенде, Динамо пересядет на автобус, на котором доберется до конечного пункта своего следования — Брюгге. Передохнув в отеле, вечером того же дня бело-синие проведут тренировку на поле стадиона Ян Брейдел, где и состоится предстоящий матч.

Вместе с Динамо в Бельгию не отправились полузащитники Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн, а также защитник Денис Попов.

Матч против Брюгге состоится завтра, 6 августа. Старт — в 21:30 по киевскому времени. Трансляция поединка состоится на телеканале 2+2.