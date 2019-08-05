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Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян

Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
11:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевляне сегодня утром вылетели в Бельгию на матч Лиги чемпионов против Брюгге.

Сегодня утром киевское Динамо отправилось в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов против Брюгге, сообщает официальный твиттер клуба. В составе делегации команды Александра Хацкевича оказался и форвард Жерсон Родригес, о переходе которого в Динамо было объявлено лишь в прошлую пятницу.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

 
 
 
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Вирушаємо до Бельгії на матч #БрюггеДинамо у такому складі! #FCDK #UCL #BruggeDynamo

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Совершив трехчасовой перелет по маршруту Киев — Остенде, Динамо пересядет на автобус, на котором доберется до конечного пункта своего следования — Брюгге. Передохнув в отеле, вечером того же дня бело-синие проведут тренировку на поле стадиона Ян Брейдел, где и состоится предстоящий матч.

Вместе с Динамо в Бельгию не отправились полузащитники Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн, а также защитник Денис Попов.

Матч против Брюгге состоится завтра, 6 августа. Старт — в 21:30 по киевскому времени. Трансляция поединка состоится на телеканале 2+2.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Георгий Бущан, Александр Караваев, Карлос де Пена, Александр Андриевский, Никита Бурда, Артем Беседин, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Тамаш Кадар, Владимир Шепелев, Томаш Кендзера, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Фран Соль, Руслан Нещерет, Жерсон Родригес, Абдул Кадири.
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