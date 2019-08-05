Вратарь Олимпика - о скандальном пенальти в матче с Колосом

Новости спорта: Несмотря на два поражения, вратарю донецкого клуба нравится игра его команды.

Голкипер донецкого «Олимпика» Герман Пеньков прокомментировал поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).

«В первом тайме мы полностью переиграли соперника. Мы контролировали мяч, играли короткий-средний пас, создавали моменты у ворот «Колоса». Нам не хватает реализации. Мяч просто не лезет в ворота… При этом мы играем в очень неплохой футбол. Думаю, все это видели. Что касается момента с пенальти: пошел сброс на игрока соперника, мы с ним обоюдно пошли на мяч и столкнулись… Считаю, что красной карточки в этом эпизоде и близко не было!

В целом игра нам давалось, это чувствовалось. Была уверенность, что сможем дожать соперника. Очень странное ощущение: мы стартовали с двух поражений при том, что в обоих матчах по игре были сильнее наших оппонентов. С другой стороны футбол, который показывает «Олимпик», добавляет оптимизма. Нам нужно сплотиться и двигаться дальше. Это только начало», - сказал Пеньков.