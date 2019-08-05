Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Вратарь Олимпика - о скандальном пенальти в матче с Колосом

Вратарь Олимпика - о скандальном пенальти в матче с Колосом
11:39 Сегодня Телеграф ФК Олимпик Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Несмотря на два поражения, вратарю донецкого клуба нравится игра его команды.

Голкипер донецкого «Олимпика» Герман Пеньков прокомментировал поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).

«В первом тайме мы полностью переиграли соперника. Мы контролировали мяч, играли короткий-средний пас, создавали моменты у ворот «Колоса». Нам не хватает реализации. Мяч просто не лезет в ворота… При этом мы играем в очень неплохой футбол. Думаю, все это видели. Что касается момента с пенальти: пошел сброс на игрока соперника, мы с ним обоюдно пошли на мяч и столкнулись… Считаю, что красной карточки в этом эпизоде и близко не было!

В целом игра нам давалось, это чувствовалось. Была уверенность, что сможем дожать соперника. Очень странное ощущение: мы стартовали с двух поражений при том, что в обоих матчах по игре были сильнее наших оппонентов. С другой стороны футбол, который показывает «Олимпик», добавляет оптимизма. Нам нужно сплотиться и двигаться дальше. Это только начало», - сказал Пеньков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Герман Пеньков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
04 Клопп: Я не могу быть разочарован
05 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь