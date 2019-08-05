Малком может зимой покинуть Зенит: названа причина

Новости спорта: Бразилец уже успел дебютировать в РПЛ.

Полузащитник Зенита Малком может покинуть клуб уже зимой, сообщает rsport.ria.ru.

Виной этому — проявление расизма со стороны болельщиков клуба. Так, во время дебютного матча Малкома против Краснодара (1:1), поклонники Зенита вывесили баннер «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте чернокожих игроков», а сам Малком подвергся свисту со стороны фанов.

О переходе Малкома в Зенит из Барселоны было объявлено лишь на прошлой неделе — бразилец подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро + 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Зенит, в составе которого играет экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, выиграл чемпионат России, а в нынешнем взял десять очков в четырех стартовых турах РПЛ.