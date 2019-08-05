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Каштру назвал имена самых перспективных футболистов Шахтера

Каштру назвал имена самых перспективных футболистов Шахтера
12:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Португальский специалист признался, что будет стараться делать ставку на молодых игроков.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру назвал имена футболистов "горняков", которые в ближайшем будущем могут стать игроками основного состава.

В список португальского специалиста попали такие украинские игроки, как Данила Сикан, Александр Пихаленок и Анатолий Трубин.

"Впечатление от игры Пихаленка и Сикана? В этом случае мы смотрим в будущее Шахтера. У клуба на данный момент действительно фантастический проект. Трубин, Додо, Сиприано, Маркос Антонио, Пихаленок, Тете, Соломон, Сикан, Фернандо. Всем этим ребятам меньше 23 лет, они в Шахтере, и это великолепно!

Для нас это отличный вызов. Не все могут одновременно выступать в матчах уровня Лиги чемпионов, но мы подводим их к этому. Всегда очень приятно говорить о футболистах, которые есть в команде, все они мне очень нравятся, в том числе и те, кто сегодня не играл.

Иногда слышишь объяснение поражения в индивидуальностях, но со мной такое невозможно. Речь о будущем Шахтера. Не секрет, что более опытные футболисты когда-то уйдут, а молодые ребята должны быть готовы их заменить", - заявил Каштру.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
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