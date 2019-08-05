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"Можно было выпускать моих котов": Леоненко - о матче Шахтер - Карпаты

"Можно было выпускать моих котов": Леоненко - о матче Шахтер - Карпаты
12:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Эксперт программы Великий Футбол – о матче Шахтер - Карпаты.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко дал комментарий по поводу победы Шахтера над Карпатами (3:0) в матче второго тура УПЛ. По словам Леоненко, победа далась горняками очень легко, хотя первые 40 минут Карпатам удавалось держаться.

«40 минут Карпаты держались. Додо у Шахтера выпадал, потому что он своего игрока так и не нашел. Кстати, иногда его игнорировали. Как было с Бутко, когда Марлос не всегда ему давал мяч, особенно если сравнивать с Срной. А так, вопрос сыгранности. Тут и моих котов можно ставить: не вспотели, играли легко», — сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

«Меня вообще радует, как играли наши лидеры: и Динамо, и Шахтер. То, что между ними и остальными командами пропасть – так это давно уже так. Есть две команды, точнее, полторы, а остальные все одинаковые. Игроки Карпат – перепуганные. Они увидели эмблему Шахтера и Динамо и все, тренера больше не слушают. Тренер ничего не может сделать».

Шахтер с шестью очками в активе сейчас делит лидерство в чемпионате с Динамо и Колосом, а вот Карпаты в этом розыгрыше УПЛ пока не имеют в активе ни набранных очков, ни даже забитых мячей. В следующем туре львовяне дома будут принимать Мариуполь, а вот Шахтер в центральном матче третьего тура в гостях сыграет против Динамо.

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Футбол, Новости футбола, Виктор Леоненко.
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