Скачать
Понедельник, 05.08.2019
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы

Гвардиола: На победу в АПЛ будет очень много претендентов

Гвардиола: На победу в АПЛ будет очень много претендентов
21:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанец верит, что все члены топ-6 будут бороться за победу в Премьер-лиге, но главным конкурентом считает Ливерпуль.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола верит, что чемпионство АПЛ в сезоне-2019/20 будет разыграно между его командой, Ливерпулем, Тоттенхэмом, Челси, Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

"Думаю, Манчестер Юнайтед с Магуайром и другими новичками, тот же Арсенал, Челси и Тоттенхэм, которые были хороши в предсезонных матчах – на победу в Премьер-лиге будет очень много претендентов, но Ливерпуль… Мы в прошлом сезоне были счастливы, когда поняли, с какой командой будем бороться до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Goal.

"Ливерпуль – чемпион Европы, поэтому я очень высоко ценю нашу победу над ними в Суперкубке Англии. Ценю то, как мы играли, особенно в первом тайме и как мы оборонялись".

"Ливерпуль – топ-команда. Разница может составить одно очко, один пенальти, она незначительная. Иногда свисток прозвучит в твою пользу, а иногда – нет. Поэтому было хорошо встретиться с ними, чтобы сказать: "Ребята, это команда, которая будет противостоять нам в этом сезоне, вот так хорошо мы должны быть готовы, чтобы постараться выиграть титул".

В матче за Суперкубок Англии не принимал участия Рияд Марез – в Манчестер Сити опасались, что он провалит допинг-тест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Владимир Кличко обратился к своим фанатам
03 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
04 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
05 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь