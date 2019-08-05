Гвардиола: На победу в АПЛ будет очень много претендентов

Новости спорта: Испанец верит, что все члены топ-6 будут бороться за победу в Премьер-лиге, но главным конкурентом считает Ливерпуль.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола верит, что чемпионство АПЛ в сезоне-2019/20 будет разыграно между его командой, Ливерпулем, Тоттенхэмом, Челси, Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

"Думаю, Манчестер Юнайтед с Магуайром и другими новичками, тот же Арсенал, Челси и Тоттенхэм, которые были хороши в предсезонных матчах – на победу в Премьер-лиге будет очень много претендентов, но Ливерпуль… Мы в прошлом сезоне были счастливы, когда поняли, с какой командой будем бороться до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Goal.

"Ливерпуль – чемпион Европы, поэтому я очень высоко ценю нашу победу над ними в Суперкубке Англии. Ценю то, как мы играли, особенно в первом тайме и как мы оборонялись".

"Ливерпуль – топ-команда. Разница может составить одно очко, один пенальти, она незначительная. Иногда свисток прозвучит в твою пользу, а иногда – нет. Поэтому было хорошо встретиться с ними, чтобы сказать: "Ребята, это команда, которая будет противостоять нам в этом сезоне, вот так хорошо мы должны быть готовы, чтобы постараться выиграть титул".

В матче за Суперкубок Англии не принимал участия Рияд Марез – в Манчестер Сити опасались, что он провалит допинг-тест.