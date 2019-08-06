Футболист Зари Кочергин назвал главную проблему команды

Новости спорта: Полузащитник луганчан понимает, над чем его команде еще стоит поработать.

Заря во втором туре украинской Премьер-лиги сыграла дома вничью с Днепром-1 – 1:1.

"Нас тренерский штаб предупреждал, что Днепр-1 будет играть от обороны, на контратаках. Это молодая команда, у которой все еще впереди. Мы перед сборами играли с ними товарищеский матч. Они действовали так же. Повторюсь, ожидали подобной игры, поэтому в первом тайме действовали спокойно. Возможно, думали, что момент создастся сам собой. Не получилось. Еще и пропустили гол со стандарта. Стандарты – наше слабое место. Над этим аспектом игры надо работать", — цитирует Кочергина официальный сайт Зари.

Во втором тайме Заря начала действовать более активно, вынудив Днепр-1 больше думать об обороне.

"На втором тайм мы вышли, действуя агрессивно. Начали прессинговать соперника, не давать им думать. Воплотили всё это в гол. Второй, к сожалению, забить не удалось", — отметил Владислав.

"Мне интересно и больше нравится, когда соперник обороняется, чем те случаи, когда нас прессингуют. Никому не нравится, когда их прессингуют и дышат в спину. Играть на атаку, больше владеть мячом – это тяжело, но нужно работать в этом направлении, быстрее принимать решения в тех моментах, когда подходим к воротам противника".

В активе Зари четыре очка после двух стартовых туров. Луганчане делят четвертое-пятое место как раз с Днепром-1.

Следующий матч Заря проведет в квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА восьмого августа, а затем 11 августа встретится с Колосом.