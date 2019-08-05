Новичок Динамо Родригеш оценил Брюгге

Новости спорта: Жерсон Родригеш перед вылетом на матч квалификации Лиги чемпионов с «Брюгге» поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бельгийцев.

Новичок «Динамо» Жерсон Родригеш перед вылетом на матч квалификации Лиги чемпионов с «Брюгге» поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бельгийцев.

- Ты уже беседовал с Хацкевичем? Что он тебе говорил?

- Говорили о тактике и о предстоящих матчах с «Брюгге». Готовы работать вместе.

- Ты можешь играть на разных позициях - левого вингера и в нападении. Где тебе более комфортно?

- Больше всего мне нравится играть слева, но и в нападении я чувствую себя вполне комфортно. Я здесь, чтобы помогать команде. Если нужно забивать, буду стараться забивать.

- На какой позиции Хацкевич собирается тебя использовать?

- Пока не знаю. Возможно, в нападении. Завтра нам нужно забивать и выигрывать матч против «Брюгге». Как бы там ни было, буду стараться показать свои лучшие качества.

- Что ты думаешь о «Брюгге? Готов сыграть завтра?

- О «Брюгге» знаю не так уж много, но готов играть.

- Знаешь, что «Динамо» выиграло три еврокубковых трофея?

- Да, я немного знаком с историей «Динамо» и знаю о его легендарном тренере. Со временем выучу об этом клубе больше. Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре.