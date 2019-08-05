Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ

Новости спорта: Состоялась жеребьевка последнего раунда отбора Лиги чемпионов.

В понедельник, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо», которому еще предстоит сразиться в третьем раунде квалификации против «Брюгге», в раунде плей-офф получило потенциальных соперников: победитель пары «Базель» - ЛАСК.

Матчи раунда плей-офф будут проходить 20/21 и 27/28 августа. Победитель пары «Динамо» - «Брюгге» (сыграют между собой 6 и 13 августа) первый матч раунда плей-офф сыграет на выезде.

Все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) против «Марибор» (Словения) - «Русенборг» (Норвегия).

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) против «Славии» (Чехия).

«Янг Бойз» (Швейцария) против «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания).

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) против ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды).

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) против «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина).

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) против «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия).