Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ

Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
13:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Состоялась жеребьевка последнего раунда отбора Лиги чемпионов.

В понедельник, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо», которому еще предстоит сразиться в третьем раунде квалификации против «Брюгге», в раунде плей-офф получило потенциальных соперников: победитель пары «Базель» - ЛАСК.

Матчи раунда плей-офф будут проходить 20/21 и 27/28 августа. Победитель пары «Динамо» - «Брюгге» (сыграют между собой 6 и 13 августа) первый матч раунда плей-офф сыграет на выезде.

Все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) против «Марибор» (Словения) - «Русенборг» (Норвегия).

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) против «Славии» (Чехия).

«Янг Бойз» (Швейцария) против «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания).

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) против ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды).

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) против «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина).

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) против «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Базель, ФК Брюгге, Новости футбола, Ласк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
04 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
05 Клопп: Я не могу быть разочарован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь