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Понедельник, 05.08.2019
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Вторая лига: результаты матчей второго тура

Вторая лига: результаты матчей второго тура
13:41 Сегодня Телеграф Фото: Марина Лисовска

Новости спорта: Фавориты на повышение очки не теряют.

Во втором туре в группе «А» наибольшую зрительскую аудиторию собрал матч в Ужгороде, где «горожане» принимали «Полесье». Несмотря на поддержку тысяч фанов, дебютант второй лиги не смог отобрать очки у главного претендента на повышение в классе.

Житомирские футболисты владели преимуществом (особенно в первом тайме) и одержали заслуженную победу. Среди закарпатцев следует отметить ветерана, экс-игрока сборной Украины Адриана Пуканыча, который снова не ушел с поля без своего гола.

В целом второй тур прошел под диктовку гостей, а неожиданный результат был зафиксирован в Виннице, где при пустых из-за дисквалификации трибун местного стадиона «Нива» была разгромлена «Калуш» - 0:3.

Одержав убедительную победу в Одессе, футболисты «Горняка» возглавляют турнирную таблицу в группе «Б».

А в группе «Б» больше болельщиков собрал поединок «Альянс» - «Энергия», который проходил на сумском стадионе «Юбилейный» - 3 300 После меткого выстрела на девятой минуте Романа Бочака гости вышли вперед, но вскоре Сергей Загинайлов с пенальти выровнял положение. В дальнейшем соперники поочередно атаковали, однако реализовать голевые моменты им не повезло.

2 тур

Группа «А»

«Диназ» - «Нива» Т - 0: 3

«Чайка» - «Подолье» - 0: 1

«Ужгород» - «Полесье» - 1: 2

«Нива» В - «Калуш» - 0: 3

«Оболонь- Бровар-2» - «Буковина» - 2: 1

Группа «Б»

«Реал Фарма» - «Горняк» - 0: 3

«ВПК-Агро» - «Никополь» - 3: 0

«Альянс» - «Энергия» - 1: 1

«Авангард-2» - «Кристалл» - 0: 0

«Черноморец-2» - «Николаев-2» - 0: 2

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