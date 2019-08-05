Защитник Брюгге Соболь рассказал, кого считает лидером Динамо

Новости спорта: Защитник бельгийского «Брюгге» назвал сильнейших игроков соперника.

Украинский защитник бельгийского «Брюгге» Эдуард Соболь назвал самых опасных футболистов киевского «Динамо», с которым его клуб встретится в квалификации к Лиге чемпионов:

«Думаю, Витя Цыганков – сейчас один из лидеров «Динамо». Стоит его опасаться, потому что он умный футболист с хорошей скоростью, неплохой удар у него, хороша левая нога.

Никита Бурда – физически сильный футболист, у него хорошая передача, неплохо ведет единоборства, один в один хорошо играет, его нужно опасаться при стандартных положениях.

Миколенко очень уверенно себя чувствует на левом фланге, хорошо действует в обороне, подключается в атаку. Думаю, нашему правому флангу нужно будет уделить ему внимание».