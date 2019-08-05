Гюндоган намерен продлить контракт с Ман Сити

Новости спорта: Срок старого соглашения немца с Горожанами истекает в следующем году.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган решил продлить контракт с Манчестер Сити, передает The Times.

Действующее соглашение 28-летнего немца с Горожанами рассчитано до лета 2020-го года. О сроках нового контракта не сообщается.

Гюндоган довольно длительный период времени не мог решить вопрос насчет своего будущего. Переговоры о продлении соглашения начались еще в прошлом году.

Футболист сборной Германии перешел в Манчестер Сити из дортмундской Боруссии летом 2016 года. За время выступлений в Манчестере Гюндоган дважды становился чемпионом Англии.

Вчера полузащитник с Горожанами выиграл Суперкубок Англии — команда Хосепа Гвардиолы по пенальти победила Ливерпуль.

Новый сезон в Премьер-лиге Манчестер Сити начнет в следующую субботу выездным матчем против Вест Хэма.