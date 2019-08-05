Марио Балотелли близок к переходу в бразильский Фламенго

Новости спорта: Экс-форвард Марселя Марио Балотелли может перебраться в чемпионат Бразилии в ближайшем будущем.

Итальянский нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента, может покинуть Европу и продолжить карьеру в Южной Америке.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующей командой 28-летнего футболиста может стать «Фламенго». Бразильский клуб готов предложить форварду контракт на два с половиной года и в настоящее время ведёт с ним переговоры. Если трансфер будет осуществлён, Марио станет первым итальянцем в истории «Фламенго».

Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.