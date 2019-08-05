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Наставник МЮ прокомментировал покупку Гарри Магуайра

Наставник МЮ прокомментировал покупку Гарри Магуайра
17:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением относительно перехода защитника Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».

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«На сегодняшний день Гарри – один из лучших центральных защитников в мире, и я рад, что нам удалось заполучить его. Он отлично читает игру и справляется с давлением. Помимо этого, он хладнокровен с мячом и отлично проявляет себя как в своей, так и в чужой штрафной площади. Учитывая эти факторы, думаю, Магуайр отлично впишется в эту команду – как на поле, так и за его пределами.

Гарри – славный парень, его переход станет фантастическим усилением для клуба. Хочу поприветствовать его в «Манчестер Юнайтед». Мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним во время подготовки к новому сезону», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Гарри Магуайр.
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