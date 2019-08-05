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Атлетико имеет доказательства ранней договоренности Гризманна с Барселоной

Атлетико имеет доказательства ранней договоренности Гризманна с Барселоной
18:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Мадридский Атлетико готов предоставить доказательства того, что Барселона и Антуан Гризманн преждевременно согласовали контракт.

Мадридский Атлетико готов предоставить электронное письмо, которое докажет, что Барселона и французский форвард Антуан Гризманн преждевременно договорились о подписании контракта.

Как утверждает El Mundo, письмо было отослано юристом Гризманна Севаном Карианом в марте. Адресатами письма были сам Гризманн, а также его сестра и представитель Мод и отец Ален.

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В письме указываются данные о том, какие условия будут включены в соглашение Барселоны с Гризманном и суммы комиссионных для всех вовлеченных лиц.

Сообщается, что именно Гризманн был инициатором переговоров с каталонским клубом, хотя в Барселоне представители руководства чувствовали себя преданными после провала трансфера годом ранее. В результате Барселона все же пошла навстречу Гризманну, и стороны согласовали соглашение на тех же условиях, что предлагались французскому нападающему годом ранее.

По информации источника, в электронном письме не содержится указаний на Барселону или ее представителей. Барселона также не подписывала с Гризманном предварительного соглашения, поэтому Атлетико придется доказывать наличие незаконных договоренностей между футболистом и его новой командой.

В прошлом году Гризманн продлил контракт с Атлетико, а клаусула составляла 200 миллионов, однако с 1-го июля она опустилась до 120 миллионов.

Напомним, Барселона купила Антуана Гризманна у Атлетико за 120 миллионов евро.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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