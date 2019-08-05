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Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы

Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
18:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси травмировался и не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Медицинский штаб сине-гранатовых диагностировал 32-летнему футболисту травму икроножной мышцы. Точные сроки восстановления аргентинского форварда пока неизвестны. Теперь игрок не поедет с командой в США на товарищеские матчи с "Наполи", которые состоятся 8 и 11 августа.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение об отстранении Месси от международных матчей на три месяца. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных встречах.

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Он пропустит товарищеские матчи с Чили, Мексикой и Германией, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира—2022.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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