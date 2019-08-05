Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии

Новости спорта: Александр Зинченко прокомментировал матч Суперкубка Англии, в котором Манчестер Сити обыграл Ливерпуль.

Украинский футболист Александр Зинченко поделился впечатлениями от Суперкубка Англии 2019, в котором «Манчестер Сити» переиграл «Ливерпуль» по пенальти:

«Всегда положительные эмоции получаешь от выигранных трофеев. Хорошее начало сезона. Но нам есть над чем работать. Радоваться некогда, поскольку первый тур АПЛ уже не за горами. «Ливерпуль» – обладатель Лиги чемпионов. Конечно, непросто играть против этой команды. Они нашли своего тренера, и против них всегда сложно.

Я думаю, что любому игроку непросто противостоять Салаху, не зря он считается одним из лучших футболистов на планете прямо сейчас. Да, он находится сейчас в своей оптимальной форме, поэтому было очень непросто вчера.

Тренер спросил, кто будет бить пенальти. Я поднял руку и сказал: я буду. Конечно, я хотел бить последним, но Габриэл Жезус опередил меня в этом. Поэтому пришлось бить четвертым. На самом деле, я знаю, что заставил понервничать многих, но мяч в сетке, и гол не пахнет, как говорят».

Украинец выиграл уже шестой трофей с клубом из Манчестера.