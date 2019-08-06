РБ Лейпциг отклонил предложение Арсенала по Юпамекано

Новости спорта: Лондонский «Арсенал» не сумел договориться по трансферу французского защитника «РБ Лейпциг» Дайота Юпамекано.

«Арсенал» не сумел договориться по трансферу французского защитника «РБ Лейпциг» Дайота Юпамекано, утверждает Bild.

По данным источника, английский клуб предложил за футболиста € 60 млн, но получил отказ. В настоящий момент сумма отступных в контракте игрока составляет € 100 млн, но через год она снизится до € 80 млн.

Юпамекано перешёл в «РБ Лейпциг» в январе 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 20-летний француз принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с немецким клубом действителен до лета 2021 года.