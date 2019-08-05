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Вратарь ПСЖ выразил желание покинуть французский клуб

Вратарь ПСЖ выразил желание покинуть французский клуб
21:40 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Немецкий голкипер Кевин Трапп хочет покинуть французский ПСЖ.

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп хочет покинуть парижский клуб, сообщает французский Le10Sport. Голкипер вернулся в команду Томаса Тухеля после того, как провел прошлый сезон в аренде в немецком "Айнтрахте" из Франкфурта.

Сообщается, что Трапп целиком и полностью устроил немецкую команду, которая хочет получить вратаря на постоянной основе, однако опции выкупа в арендном контракте не было.

Однако "Айнтрахт" пока отказывается платить запрошенные за Траппа 10 миллионов евро (9 миллионов долларов США) и просит французский клуб снизить цену.

Напомним, что Трапп перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" июле 2015 года, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера, по некоторым данным, составила около 9 миллионов евро.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, ФК Айнтрахт, Чемпионат Франции, Новости футбола, Кевин Трапп.
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