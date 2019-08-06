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Карпаты подписали бразильского форварда

Карпаты подписали бразильского форварда
07:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Львовские Карпаты подписали арендное соглашение с бразильским форвардом Жоао Диого.

Карпаты арендовали нападающего Фигейренсе Жоао Диого, сообщает официальный сайт львовян. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Львы близки к аренде бразильского форварда на сезон с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне за Фигейренсе Диого провел 8 матчей, забив 2 гола.

Этим летом Карпаты усилились большим количеством новых игроков: вратарями Романом Пидкивкой и Олегом Кудриком, защитниками Марвином Мартинсом, Сергеем Вакуленко, Франьо Прце, Владиславом Дубинчаком и Александром Кучером, полузащитниками Абукаром Мохамедом, Артемом Козаком, Фране Войковицем и Владимиром Якимцом, а также форвардами Кириллом Кириленко и Хишамом Лейоусом.

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После двух сыгранных туров Карпаты идут на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч львовяне сыграют 11 августа против Мариуполя.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жоао Диого.
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